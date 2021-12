Marfrig tem 50 empregos para Auxiliar Operacional; veja cidade

Marfrig, uma das companhias líderes na produção de carne bovina no mundo, está com 50 vagas de emprego para profissionais especializados na área de Auxiliar Operacional em Pontes e Lacerda – MT. Além do salário, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, restaurante interno. Confira!

Marfrig anuncia vagas de emprego em Pontes e Lacerda

A Marfrig, empresa com presença global e produtos consumidos por milhões de pessoas em mais de 100 países, divulgou 50 vagas de emprego disponíveis para colaboradores especializados na área de Auxiliar Operacional em Pontes e Lacerda – MT.

Os novos contratados terão as seguintes funções na empresa:

Realizar atividades operacionais em setores de produção e apoio, garantindo a organização, limpeza, manutenção e operação de serviços na unidade;

Conduzir produtos e armazená-los em locais apropriados em cada setor;

Realizar a manutenção das unidades, através do apoio dos colaboradores capacitados ou fazendo atividades explicadas pela gestão.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Marfrig, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em “Candidate-se”.

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como café da manhã, vale alimentação, seguro de vida, auxílio farmácia, restaurante interno e convênio odontológico.

