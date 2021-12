Maria Fernanda Cândido confirma participação em saga derivada de Harry Potter

As teorias de que Maria Fernanda estaria no filme começaram em 2020, com uma foto dela num camarim. Na época, fãs especularam que ela estaria no filme porque o cenário da foto parecia com o divulgado por uma outra atriz de “Animais Fantásticos”. Logo depois, o nome dela apareceu na ficha do filme no site IMDb, especializado em cinema. Em seguida, o nome foi removido e confirmado apenas hoje.