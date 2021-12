‘Marighella’ será exibido gratuitamente na Casa do Hip-Hop Bahia

Nesta quinta-feira (16), o filme “Marighella” será exibido, gratuitamente às 18h, na Casa do Hip-Hop Bahia no Largo Quincas Berro D’Água. A exibição é uma parceria com o Movimento Sem Terra (MST).

Além do filme, a programação conta com intervenções artísticas e apresentação da campanha nacional “Natal Sem Fome do MST”, que visa garantir a alimentação de muitas famílias no campo, na cidade e em territórios indígenas. Estarão presentes no espaço lideranças do movimento social.