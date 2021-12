Marília Mendonça e futebol dominam buscas do Google em 2021; veja lista

Final do ano chegou trazendo a temporada de retrospectivas. Se na semana passada Spotify e Youtube já mergulharam no ano de 2021 com os internautas, dessa vez foi a vez do Google divulgar as buscas mais feitas durante todo o ano. Entre os mais procurados, Marília Mendonça e temas relacionados ao futebol brasileiros dominaram o ranking.

Segundo o levantamento do Google, os brasileiros diminuíram as buscas por assuntos relacionados à pandemia, como coronavírus e auxílio emergencial, e passaram a buscar temas mais relacionados ao entretenimento.

Ainda de acordo com a empresa, o ranking se baseia nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de busca neste ano em comparação com o ano anterior.

Confira a lista divulgada ao UOL:

1. Marília Mendonça

Considerada um ícone da indústria musical brasileira, Marília sempre esteve entre os mais buscados. Após o trágico falecimento da artista em 5 de novembro, que gerou uma comoção nacional, a cantora passou a ser a mais procurada no serviço. O perfil da artista, que contabilizada 38 milhões de seguidores, chegou a registrar 41 milhões após o anúncio do falecimento.

2. Eurocopa

A Europa é o Campeonato Europeu de Futebol que teve a sua final disputada pela Itália e Inglaterra em 11 de setembro. A vitória foi da equipe italiana por 3 a 2, resultado que fez o time conquistar o título de bicampeão, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

3. Palmeiras

Consagrado tricampeão da Libertadores, em final disputada com o Flamengo no Uruguai, o time paulista aparece na terceira colocação.

4.Libertadores

A Copa Libertadores terminou com a vitória do Palmeiras, que derrotou o Flamengo. Atualmente, a Libertadores já está nos dias de fases preliminares para a definição dos times que irão competir no ano que vem.

5. Brasileirão

O principal campeonato nacional, que em 2021 teve como campeão da série A o Atlético-MG após 50 anos, também apareceu no ranking. A divisão dos jogos é feita entre as séries A,B,C, com 20 times, cada série, enquanto na série D existem 68 equipes.

6. Corinthians

Com a segunda maior torcida do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o clube paulista também foi um dos mais buscados no Google. Neste ano, o time teve um aproveitamento de 60,2%, de março até dezembro, jogando em casa. Foram 31 embates entre competições como Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

7. Copa do Brasil

A Copa do Brasil reúne times nacionais, divididos em 80 clubes, em um campeonato de nível nacional que está na reta final. No dia 12, o Atlético Mineiro enfrentará o Atlético-PR, em Belo Horizonte, no Mineirão. No dia 15, o jogo contra o mesmo adversário será na Arena da Baixada, em Curitiba, para consagrar com a taça de campeão o time vencedor.

8. MC Kevin

O cantor de funk morreu na noite de 16 de maio deste ano, depois que tentou pular de uma varanda para outra do 5° andar de um hotel que estava hospedado, no Rio de Janeiro.

9.Copa América

A Copa América é disputada por seleções da Conmebol. Em 2021, a final foi disputada entre Brasil e Argentina, no estádio do Maracanã, onde o time brasileiro perder por 1 a 0. Ao todo são 10 equipes que participam do torneio de seleções da América do Sul que fazem parte da Conmebol, enquanto mais duas são convidadas.

10. Lázaro Barbosa

Acusado de cometer 38 crimes, entre eles tentativas de assassinato, homicídios e sequestros, Lázaro Barbosa aparece em décimo lugar no ranking. A captura que exigiu 270 policiais em junho deste ano, levou cerca de 20 dias para ser concluída. O serial killer foi morto em Águas Lindas de Goiás, no dia 28 de junho.