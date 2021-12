Marinha emite alerta de mau tempo no litoral da Bahia; veja detalhes

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo no litoral da Bahia, com ventos fortes de até 60 km/h (33 nós). A intensificação dos ventos deve atingir a direção Oeste e Sudoeste, na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao sul de Caravelas, Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e do Espírito Santo.