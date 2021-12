Marisa abre matrículas para programa de trainee com vagas exclusivas para gênero feminino

A Marisa, rede de moda feminina e lingerie, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee Corporativo 2022 em todo o país. Nesta edição, o diferencial é em relação ao processo seletivo que será exclusivo para pessoas que se identificam com o gênero feminino. O objetivo é promover a equidade de gênero na instituição.

Serão oferecidas vagas para São Paulo, com possibilidade de atuação também em outras localidades durante um período determinado. O programa é voltado para profissionais formadas em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado entre 2019 e dezembro de 2021.

As candidatas não precisam ter experiência profissional anterior comprovada. Além disso, será considerado um diferencial a atuação em empresas júnior, AIESEC, voluntariado, ONGs, intercâmbios, entre outras atividades.

Não é necessário falar inglês. As pessoas selecionadas passarão por job rotation em áreas como Digital, Comercial, Planejamento, Estilo, Marketing e Experiência da Cliente, Operações e ESG, com participação em projetos estratégicos, sempre com o apoio de coaches e mentores de carreira, que são executivos, diretores e C-level da Companhia.

Em relação a benefícios, a empresa oferece assistência médica e odontológica, desconto na rede Marisa, horários flexíveis e modelo de trabalho híbrido.

Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever até o dia 10 de janeiro 2022 neste link. O programa terá início em março de 2022, com duração de 24 meses. As informações são da JC Concursos.