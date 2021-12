Mart’nália assume relacionamento com empresária e se declara: ‘Amorzinho’

Sempre reservada sobre sua vida pessoal, Mart’nália usou as redes sociais para compartilhar uma série de fotos com sua namorada, a empresária Nana Lima. Através de seu perfil do Instagram, a cantora se declarou para a amada na última segunda-feira (20).

“Parabéns, meu amorzinho, minha patinha, taradinha da Estrela, borboleta, pingucinha do meu coração eterno! Te desejo tudo de mais lindo que a vida possa te proporcionar e que o Deus continue te iluminando porque tu é parceira e é maneira! Saúde”, escreveu na legenda da publicação.

Vale lembrar que, aos 56 anos, Mart’nália nunca tinha assumido um relacionamento publicamente. Veja a publicação: