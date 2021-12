Mayra Cardi anuncia afastamento das redes sociais: ‘Escrava de uma personagem’

Mayra Cardi tomou uma decisão inesperada por seus seguidores e decidiu se afastar das redes sociais. Através de um longo desabafo, a empresária publicou suas motivações em uma postagem do Instagram na noite da última quarta-feira (01).

“Eu sempre fui aquela que só vai… até mesmo porque quando o nosso mundo está sempre em perigo, sempre instável ou caindo a todo momento…. Pela primeira vez na minha vida o meu mundo está estável, estável até demais e eu me dei fala que tá tudo tão estável que eu nem sei viver assim, não aprendi nem a viver e nem a gostar”, iniciou.

“Tenho me sentido muito desconfortável por aqui, como vou mostrar a vocês algo que está em construção? Sabe uma casa que você sempre amou mas do nada ficou pequena para sua nova vida? Essa sou eu! Não sei se vou mudar de casa ou se eu vou reformar essa, mas nesse período de reforma ou até mesmo de mudança, é tijolo, poeira ou caixa para todo lado…Vim aqui pedir licença para finalizar a minha mudança sem plateia, deixa eu decidir para onde e que móveis vão ou ficam…. E no final quando tudo estiver pronto para recomeçar de novo, eu convido vocês para participarem da minha nova versão…”, disse.

Mayra finalizou dizendo que precisa colocar a as coisas em ordem e logo depois substituiu sua foto de perfil por um “OFF”, para sinalizar que não está nas redes. “Vocês merecem o melhor que eu posso entregar sempre, sou muito grata a vocês por tudo que sou e tudo que tenho, e exatamente por isso esse cuidado e carinho de me retirar com minha bagunça! Até breve! Preciso de pelo menos alguns dias sem celular! E como SEMPRE nunca mentirei a vocês, porque mentir para vocês é mentir a mim, me fazendo escrava de um personagem que não banco. Bjos off”, concluiu.