Mayra Cardi revela que está morando junto com Arthur Aguiar e dispara: ‘A hora é agora’

Depois das polêmicas envolvendo a influencer e da notícia de retomada do relacionamento, Mayra Cardi revelou nesta quarta-feira (22) que está morando com Arthur Aguiar. O casal postou um vídeo nas redes sociais mostrando a mudança do ator e todos os processos para arrumar o guarda-roupa.

“A hora é agora! Eu e Arthur resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase!”, contou ela no vídeo.

Além disso, a influencer falou sobre a importância de viver o agora e de ser feliz! Confira abaixo: