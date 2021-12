MC Gui abre o jogo sobre término do noivado: ‘Não gostaria de vê-la com outra pessoa’

MC Gui abriu o jogo e falou sobre o término do noivado com Beatriz Michelle após as polêmicas de “A Fazenda 13”. O funkeiro explicou como o ex-casal tomou a decisão e revelou como está a relação entre os dois em entrevista para Leo Dias, do Metrópoles.

“Ela queria entender o que de fato aconteceu, aqui fora as coisas foram muito loucas, estamos no calor, no olho do furacão (…) Aconteceram diversas coisas aqui fora e decidimos nos separar, foi uma decisão em conjunto (…) Eu precisava olhar no olho dela e explicar tudo”, iniciou.

Juntos há três anos, o casal decidiu terminar o relacionamento em comum acordo. Mas, apesar da decisão, o funkeiro admite não estar preparado para vê-la com outro. “Não gostaria de vê-la com outra pessoa e nem ela de me ver com alguém”, afirmou.

O término dos dois chega após as polêmicas entre MC Gui e Aline Mineiro no reality rural. A ex-panicat admitiu que existiu uma troca de carícias com o funkeiro.