MC Mirella, Caio Castro e mais: famosos aproveitam pré-Réveillon na Bahia

A Bahia foi o destino de muitos famosos que decidiram passar o período de final de ano em boa companhia e alto astral. Caio Castro, MC Mirella, Kéfera, Erasmo Viana, Jade e Leo Picon, são alguns nomes que aproveitaram a noite badalada de Morro de São Paulo no Réveillon Amoré na última quinta-feira (30).

A noite contou com show de Dennis DJ, sucesso do funk eletrônico, que levou hits como “Malandramente”, “Cerol na Mão”, “Um Tapinha Não Dói” e “Vai Lacraia”. O ponto alto foi o momento em que Mirella, nova solteira do pedaço, subiu ao palco para dar uma palhinha ao público.

Veja alguns momentos:

Fotos: Reprodução/Telma Terra

Na noite desta sexta-feira (31) terá a virada do ano com Réveillon Amoré com o Dj KVSH. A grade de programação será encerrada com a festa Muvuka, no domingo (02), ao som do Dj Pedro Sampaio.

A festa acontece com público reduzido, respeitando todos os protocolos sanitários exigidos pelo Ministério da Saúde e autoridades locais.