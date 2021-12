MC Mirella é flagrada em motel com MC Livinho; veja vídeo

Na tarde desta quinta-feira (16) começou a circular um vídeo em que MC Mirella é vista com MC Livinho em um motel. Nas imagens os dois aparecerem saindo do mesmo automóvel para entrar no local.

O flagrante acontece logo após a funkeira ter conversado com Dynho Alves sobre o divórcio dos dois. Mirella decidiu terminar o casamento após a aproximação do dançarino com Sthe Matos em “A Fazenda 13”.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o motivo dos artistas estarem no motel seria para a gravação de um clipe. A dupla se encontrou para filmar cenas no local e o vídeo deverá ser lançado em breve.

Confira o momento: