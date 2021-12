MC Mirella passa noite com João Guilherme, diz colunista

Após assumir publicamente que tinha interesse em João Guilherme, MC Mirella passou a noite do último sábado (25) junto com o ator, em São Paulo. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Após a noitada com o filho de Leonardo, a funkeira teria esquecido um cartão no local e mandou um motoboy para buscar o pertence. João Guilherme, que estava de viagem marcada para o domingo (26), deixou o cartão no local para que pudesse ser entregue.

Vale lembrar que a cantora está livre, leve e solta após entrar com um pedido de divórcio para terminar o casamento com Dynho Alves após “A Fazenda 13”.