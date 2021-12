Me inscrevi no Cadúnico. Qual é o próximo passo agora?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, neste momento o programa está indo apenas para as pessoas que faziam parte do Bolsa Família. Mas a partir de janeiro de 2022, eles deverão selecionar mais indivíduos que fazem parte do Cadúnico.

E por causa dessa regra, milhares de pessoas estão procurando as Prefeituras das suas cidades para tentar entrar nesta lista do Governo Federal. O que nem todo mundo sabe é que é preciso seguir uma série de etapas para confirmar essa inscrição. Então mesmo depois de realizar o processo é importante seguir alguns passos.

Logo depois do cadastro inicial, o cidadão precisa participar de uma entrevista com um funcionário da Prefeitura. O próprio governo municipal vai marcar esse momento. Se eles não fizerem isso, é importante cobrar. Nessa conversa, essa pessoa vai fazer uma série de perguntas sobre os componentes da família em questão.

Depois disso, o sistema do Governo Federal vai fazer uma espécie de varredura. Ele vai verificar se a sua família tem um Número de Inscrição Social (NIS). Considerando que não tenha, eles irão criar um automaticamente. De acordo com as regras, apenas uma pessoa vai receber esse dado. É justamente a integrante que fez a inscrição.

O cidadão pode acompanhar a situação do seu perfil no app do Meu Cadúnico. Por lá, vai dar para saber qual vai ser o seu Número de Inscrição Social (NIS) em caso de aprovação do cadastro. Além disso, dá também para checar essas informações através do app oficial do Auxílio Brasil, que acabou de ser lançado.

Quem pode se inscrever no Cadúnico?

De acordo com as informações oficias, nem todo mundo pode se inscrever no Cadúnico. Aqui são os casos das pessoas que possuem esse direito:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoas

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos

Pessoas que moram sozinha

Famílias com renda maior que três salários mínimos

Pessoas que vivem em situação de rua sozinhas ou com a família

Um detalhe que é preciso ficar claro é que essa inscrição no Cadúnico não garante os pagamentos do Auxílio Brasil. Quem está nesta lista apenas passa a ter uma chance de entrar no novo benefício do Governo Federal.

Posso me cadastrar pela internet?

Não. De acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, não é possível se inscrever no Cadúnico através da internet. O processo de entrada nesta lista acontece sempre de acordo com as diretrizes da Prefeitura da sua cidade.

Mas em todos os casos, é preciso fazer isso de forma presencial. Na grande maioria dos municípios é preciso ir até um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para conseguir fazer esse ingresso.

Quais documentos preciso levar?

Quem deve fazer a inscrição é sempre uma pessoa por família. É como se fosse um representante. De acordo com o Governo Federal, a preferência é que esse indivíduo seja uma mulher, mas homens também podem fazer isso. Veja a lista de documentos que esse cidadão precisa levar no momento da inscrição.

CPF

Título de Eleitor

Certidão de nascimento

Certidão de casamento

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para os indígenas

Carteira de Identidade

Carteira de trabalho