MEC destina mais de R$ 3,5 milhões para pagamento de dezembro da bolsa permanência do Prouni

O Ministério da Educação (MEC) realizou na última semana, no dia 22 de dezembro, o repasse de mais de R$3,5 milhões para o pagamento das bolsas de permanência do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Ao todo, a pasta destinou R$ 3.585.600,00 milhões para o pagamento da parcela de dezembro do Programa Bolsa Permanência do Prouni (PBP-Prouni). O valor beneficia 8.978 estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que cursam graduação em instituição de ensino superior particular com bolsa integral subsidiada pelo Governo Federal.

O MEC antecipou o pagamento deste mês. Desse modo, as bolsas de todos os meses de 2021 foram pagas antes do encerramento do exercício financeiro deste ano.

O PBP-Prouni é um dos programas da Secretaria de Educação Superior (SESu) que visa a permanência estudantil no ensino superior. Nesse sentido, os alunos beneficiados pelo programa recebem um auxílio mensal para custear despesas com alimentação, transporte e material didático.

De acordo com o MEC, o pagamento é feito direta e exclusivamente em conta corrente bancária do estudante, cujo número de inscrição no CPF seja igual ao do sistema do Prouni.

Como funciona o Prouni?

Por meio do Prouni, o MEC oferta dois tipos de bolsas para ingresso em instituições privadas de ensino superior: as integrais e as parciais. De acordo com os critérios de renda, para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, per capta, de até 1,5 salário mínimo.

As bolsas parciais, por sua vez, são para candidatos que possuam renda familiar bruta entre 2 e 3 salários mínimos. Nesse caso, o aluno deve pagar 50% da mensalidade, enquanto o governo federal é responsável pela outra parte.

Com informações do Ministério da Educação.

