MEC e Fundação BB firmam acordo para melhoria de cerca de 500 escolas

O Ministério da Educação (MEC) firmou nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, um acordo de cooperação técnica com a Fundação Banco do Brasil (BB). O objetivo da cooperação é promover melhorias em escolas públicas de todo o país por meio de ações educacionais.

De acordo com a pasta, cerca de 500 escolas que apresentam defasagem no aprendizado dos alunos e baixo índice de conectividade serão contempladas por essas ações. Ainda conforme o MEC, os docentes das escolas escolhidas pelo projeto terão acesso à plataforma AVAMEC que irá possibilitar a melhoria na qualidade do ensino.

A Plataforma AVAMEC é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem criado pela pasta que conta com diversos cursos on-line e uma série de materiais que facilitam o processo de ensino, pois fornecem formas de apoio educacional. Acesse aqui a AVAMEC.

A presidente da Fundação BB, Eveline Veloso Susin, afirmou que a entidade acredita que mudanças estruturais na educação são possíveis através da inclusão social.

“O acordo com o MEC estabelece um conjunto de ações de capacitação de professores e gestores de 500 escolas públicas situadas em região de baixa ou nenhuma conectividade em todas as regiões do país e que apresentem altas taxas de distorção idade-série”, explica Susin.

Já o secretário executivo do MEC, Victor Godoy, afirmou que o projeto irá ampliar a conectividade nas escolas. Desse modo, irá ajudar a reduzir “a exclusão digital que ainda existe em níveis altos em nosso país”.

Com informações da Agência Brasil.

