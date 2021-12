Medquímica abre vagas de emprego pelo país; veja funções

A Medquímica, uma das mais conceituadas empresas da indústria farmacêutica, está disponibilizando novas oportunidades de emprego para trabalhar em todo país. As inscrições devem ser feitas via Internet. Confira, abaixo, a lista de cargos disponíveis, os requisitos mínimos, e ainda os benefícios que a empresa oferece!

Medquímica com oportunidades de emprego

A Medquímica foi fundada há mais de 40 anos. Atualmente, faz parte do grupo Lupin, companhia referência no mundo todo no segmento farmacêutico. Confira a lista de cargos disponíveis para fazer parte do quadro de funcionários da empresa:

Comprador temporário;

Gerente de vendas;

Analista Sênior;

Analista de controle e estabilidade;

Analista farmacêutico DFA;

Coordenador de DVA;

Analista de produção I;

Coordenador de Marketing;

Coordenador de logística;

Auxiliar administrativo (PcD).



Dentre as vagas disponíveis, o cargo para auxiliar administrativo é exclusivamente voltado para pessoas com deficiência.

A empresa ainda exige dos profissionais que desejam participar do processo seletivo, uma série de requisitos mínimos, como ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência nas áreas específicas de atuação. Já para alguns cargos, é necessário ensino superior completo, além de conhecimentos de sistemas operacionais e fluência em inglês.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da Medquímica, devem realizar sua inscrição via Internet, através do link de inscrição.

A empresa oferece aos novos contratados uma lista de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale alimentação, auxílio fretado e dependendo do cargo, participação dos lucros e resultados.

