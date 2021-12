Mega da Virada: R$ 350 milhões sairão na próxima sexta (31)

O sorteio milionário que a Mega da Virada fará nesta sexta-feira (31) começará às 20h. A premiação de R$ 350 milhões em dinheiro será para quem acertar as seis dezenas e deve realmente alcançar esses cifrões mega milionários. Através dos meios de comunicação online da loteria Caixa ou casas lotéricas, as apostas podem ser efetuadas até o horário de 17h do dia. Veja detalhes na matéria especial que o Notícias Concursos preparou.

Assim, leia: Surpresinha: como utilizar o sistema nos jogos da Lotofácil, Mega-Sena e nas outras loterias

Mega da Virada pagará R$ 350 milhões nesta sexta (31)

Vale ressaltar que, ao contrário dos outros concursos da Mega, a Mega da Virada não possui prêmios cumulativos. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação será dividida para quem acertar as cinco dezenas. Mesmo assim, se não houver ganhador na quina, quem acertar quatro dezenas levará o valor dado na loteria dividido igualmente.

Portanto, veja: As queixas mais comuns de quem ganha na loteria sobre ser rico

Você Pode Gostar Também:

O sorteio da Mega Sena da Virada será transmitido ao vivo no canal do Youtube pela Loterias Caixa e também no Facebook. Além, é claro, pela Rede Globo. Apostar, é fácil. Basta ter mais de 18 anos e, caso for fazer apostas online, se cadastrar no portal da Caixa Loterias. Assim, pagar a aposta com cartão de crédito. Se preferir apostar pessoalmente, basta ir a uma das casas lotéricas mais próximas e fazer sua fezinha.

Segundo a Caixa Econômica, a probabilidade de ganhar com apenas um bilhete simples de loteria (que custa R$ 4,50) é de 1/50.063.860. Se o apostador tiver condições financeiras melhores e estiver disposto a apostar 15 dezenas (limite), a probabilidade de ganhar é de 1/10.003. Porém, para isso, o jogador precisa pagar R$ 22.522,50 se quiser ter mais chances de ganhar na Mega da Virada.

Ademais, confira: Mega da Virada 2021: você já sabe o que fazer se ganhar os R$ 350 milhões?