‘Melhor Segunda Feira do Mundo’: Ensaio do Harmonia retorna no dia 24 de janeiro

O Harmonia do Samba está programando um retorno histórico da “Melhor Segunda Feira do Mundo”, ensaio de verão da banda. Programado para estrear dia 24 de janeiro, o evento traz novidades no formato, estrutura e também no local em que será realizado. Sustentando a campanha “A Melhor Segunda de Volta”, o Harmonia anuncia o retorno do projeto para a região onde o projeto da ‘Melhor Segunda’ iniciou: no bairro da Boca do Rio, no antigo Aeroclube e que agora sedia o Centro de Convenções da cidade.

“Estamos ansiosos de poder realizar a nossa ‘Melhor Segunda’ onde ela começou, quando ali naquele local funcionava o Rock In Rio e agora é o Centro de Convenções. O sentimento de recomeço é geral e em vários aspectos, é como se tivéssemos voltando, literalmente, no tempo.

Esse ano, a nossa ‘Melhor Segunda De Volta’ vai propor esse clima, trazendo uma mensagem de ‘volta aos eventos’, ‘volta para os palco’, ‘volta para nossa torcida’”, explica o cantor Xanddy.

Para comandar o show de abertura da noite, ninguém menos que o cantor Saulo, um artista que tem uma relação linda com o Harmonia e que já fez parte de inúmeras edições da “Melhor Segunda Feira do Mundo”. “O Saulo também tá volta, minha gente. Ele tem lugar cativo no meu coração e no de toda a banda. Sem contar que ele tem história com o projeto: já fez show, já participou e nos ajudou a creditar momentos marcantes no projeto. Digo a ele que ele é praticamente sócio”, brinca, Xanddy.

Durante o show do Harmonia, o público vai curtir duas participações incríveis. O cantor Jau, é um dos convidados que vai embalar a galera ao som de músicas consagradas da sua carreira. Outra participação que garante surpreender a torcida, é a participação da banda Melim. Presença inédita na história do evento, o encontro promete ser mais um marco no projeto. Completando a grade da estreia da Melhor Segunda, o cantor Jorge Vercillo também irá compor a grande da festa. Primeira vez no ensaio, a expectativa para a sua participação vai além do público: o encontro tá sendo uma realização de toda a banda.

Nesta temporada, A Melhor Segunda-Feira do Mundo terá três edições. Se não fosse o hiato de um ano, por conta da pandemia, “A Melhor Segunda Feira do Mundo” completaria, em 2022, sua 20 ª temporada. As vendas para a estreia do evento em 2022, iniciam na próxima segunda-feira (27/12).

O QUE: A Melhor Segunda-Feira do Mundo

QUANDO: estreia 24 de janeiro

ONDE: Centro de Convenções de Salvador