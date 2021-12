Menor é internada na área vermelha do HGE após ser agredida pelo ex por suposta traição

Uma jovem de 17 anos deu entrada na área vermelha do Hospital Geral do Estado, após ser brutalmente agredida pelo próprio companheiro, no Residencial Gislene Matheus, em Marechal Deodoro, região metropolitana da capital. O suspeito também foi agredido por populares, que não aceitaram a violência contra a jovem, que foi motivada por uma suposta…

Reprodução/Arquivo

Uma jovem de 17 anos deu entrada na área vermelha do Hospital Geral do Estado, após ser brutalmente agredida pelo próprio companheiro, no Residencial Gislene Matheus, em Marechal Deodoro, região metropolitana da capital.

O suspeito também foi agredido por populares, que não aceitaram a violência contra a jovem, que foi motivada por uma suposta traição, mesmo o casal tendo dado fim ao relacionamento. O agressor foi encaminhado para a UPA da cidade, onde recebeu atendimento, e depois foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado.

Já a vítima ficou sob os cuidados do corpo médico do HGE. A PM não informou se o acusado possui história de violência ou de outros crimes.