Menos é mais quer gravar feat com Robyssão, La Fúria, Kannário e Ivete Sangalo

O grupo Menos é Mais tocou em Salvador pela primeira vez na madrugada deste domingo (05), durante um show realizado no Centro de Convenções. Cheios de expectativa e ansiedade, pouco antes de subir ao palco, o grupo revelou ao iBahia a sensação de sentir o calor do público baiano.

Sobre tocar no carnaval de Salvador, a banda foi unânime: “”É o dia mais esperado das nossas vidas. No dia que chegar, esqueça. Esqueça não, lembre”, brincaram.

Os meninos gravaram com Léo Santana recentemente, mas a vontade é de que mais parcerias com artistas baianos possam aparecer logo em breve.

Com La Fúria, já deu para dar uma prévia de um futuro feat. Durante o show, a banda chamou o vocalista Bruno Magnata ao palco. Além dele, o humorista Dum Ice e o ex-participante do The Voice Brasil Noug também foram convidados.

O grupo mal passou por Salvador e confirmou que vai voltar à capital baiana em 2022: em julho do ano que vem, eles voltam a cidade com a turnê do “Churrasquinho do Menos é Mais”. A data e o local do evento será divulgado na semana que vem.