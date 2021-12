O mercado de investimentos tem crescido e se popularizado de maneira abrangente. Por isso, novos entrantes devem se atentar a alguns pontos para que não sejam vítimas de fraudes e golpes.

Mercado de investimentos: dicas para não cair em golpes e fraudes

Assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, o mercado de investimentos também é utilizado como ferramenta para atrair vítimas para diversos golpes na internet. Por isso, o entrante no mercado de investimentos deve tomar alguns cuidados que podem ser de grande valia para que evite cair em golpes e fraudes.

Busque informações de fontes oficiais

Buscar por fontes oficiais pode ser fundamental para evitar que você acesse links de golpistas e acabe repassando dados pessoais; ou até mesmo, tendo o seu smartphone invadido por algum vírus.

Faça uso dos simuladores

As fontes oficiais devem ser consultadas também por outras razões. Por exemplo, sites como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB) são de grande valia para que você consiga entender um pouco melhor o fluxo financeiro; bem como são ferramentas que permitem que o cliente simule diversas opções de investimentos.

Sendo assim, são fontes seguras de informações e são uma maneira de estudar um pouco mais aprofundadamente esse mercado; sites de fintechs, como a Nubank, também são fontes de informações relevantes e simplificadas.

Links, mensagens e ligações

Você pode receber links por SMS, WhatsApp ou ligações que te levem a cair em um golpe, Por isso, se atente para que você não clique em links suspeitos e não repasse informações como senhas, por SMS ou por ligações.

Minimize suas possíveis perdas

Não exatamente pode ser um golpe, mas você pode receber alguma informação que pode não ser verdadeira. Dessa forma, pode acabar colocando todo o seu dinheiro em uma única opção de investimento; o que não é viável para iniciantes.

Comece pelas opções de renda fixa

Por isso, comece pelas opções de renda fixa, diversifique suas opções e faça um planejamento financeiro para que você direcione a sua entrada no mercado de investimentos.

Certamente, ao analisar todas as opções, você terá maior clareza para escolher o que melhor lhe atende dentro do mercado de investimentos. Além disso, investir valores baixos pode ser uma boa maneira de entender o comportamento do mercado, o Tesouro Direto, por exemplo, permite investimentos a partir de R$ 30,00, sendo uma opção viável para entender um pouco melhor a dinâmica dos investimentos.