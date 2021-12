Mercosul: O que é, membros e suas características 

O Mercosul é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Por causa da sua importância, pode ser cobrado em vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), principalmente no caderno de geografia.

Quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Selecionamos um panorama geral para iniciar você nesse estudo. Acompanhe o artigo e fique por dentro!

Mercosul – O que é?

O Mercosul (Mercado Comum do Sul) é um bloco econômico formado por países da América latina. Ele foi criado na capital paraguaia em 1991, através da assinatura do Tratado de Assunção.

Os primeiros países a assinarem o acordo foram:

Você Pode Gostar Também:

Brasil,

Argentina,

Uruguai e Paraguai.

O tratado estabelecia a criação do Mercosul. E o objetivo da sua criação, a saber, foi promover a integração econômica entre os países membros.

Desse modo, visava consolidar e ampliar trocas comerciais através da formação de um mercado comum. Os idiomas oficiais do bloco são o espanhol e o português.

Sendo assim, o bloco passa por um processo de fortalecimento econômico, comercial, assim como institucional, com foco nos resultados em curto prazo.

Membros do Mercosul

O Mercosul, a saber, foi formado primeiramente por: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Mais tarde, porém, outros países participam do bloco com diferentes adesões, são eles:

Países associados : Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia.

Países observadores : México, Nova Zelândia

País Membro : Venezuela, aceita em 2012 e suspensa como membro desde 2016 por descumprimento do seu Protocolo de adesão.

O Paraguai também passou por um processo de suspensão em junho de 2012, por conta de um processo de impeachment do presidente Fernando Lugo.

Ademais, os paraguaios retornaram ao Mercosul em abril de 2013 quando tiveram eleições presidenciais no país.

Características e objetivos

A principal característica de um bloco econômico é o mercado comum, ou seja, o processo de integração econômica entre os membros.

Todavia, o Mercosul ainda não se encontra nessa fase, e sua estrutura se parece mais com uma união aduaneira.

Além disso, o Mercosul busca principalmente a integração dos países da América do Sul, nos âmbitos econômicos, políticos e sociais.

Sendo assim, o bloco tem como um dos pilares a preservação da democracia nos países do continente, por isso para entrar no bloco é preciso ser uma nação democrática.

Aliás, os países que não cumprirem este requisito receberão suspensão do bloco, assim como aconteceu com o Paraguai e posteriormente, mais recentemente, com a Venezuela.

Desde a criação do Mercosul o comércio entre os países membros aumentou mais de 20 vezes.

Para se ter uma ideia, o bloco ganhou destaque como um dos principais produtores e exportadores de açúcar, soja e carne bovina.

E então, gostou de saber mais sobre o Mercosul? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Europa: 3 grandes revoluções para estudar.