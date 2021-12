Metrô vai ter horário estendido nesta quinta-feira (23) por causa das compras de Natal

A CCR Metrô Bahia montou estratégia de operação especial nesta quinta-feira, 23, para garantir o transporte de quem for às compras. As Estações de Metrô Rodoviária e Pernambués, localizadas no entorno de shoppings, estenderão seu horário de embarque de clientes para 00h30.

As demais estações das linhas 1 e 2 permanecem funcionando para o desembarque desses clientes. A estratégia de atendimento inclui reforço de trens em operação, de acordo com a demanda.