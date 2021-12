‘Meu amor acabou’, dispara Victor Igoh sobre Sthe Matos

“Hoje eu tô em paz, hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tô com a cabeça mais tranquila. Sthe é linda, maravilhosa, um ser humano fora de série”, disse ele, completando: “Minha relação com a Sthe é muito sadia, tranquila, de amizade, de pedir orientação, de conversar, de explanar as ideias”, continuou ele.

“Meu amor acabou depois que vi algumas coisas. Sofri muito. Sempre acreditei, como acredito, no coração dela, na bondade dela, no caráter dela. Porém, existem coisas que eu não sei explicar. Estou na interrogação aí de ter uma resposta do lado de lá. Depois de algumas situações ali eu percebi que houve um rompimento, houve uma quebra do que eu acreditava ali. Então decidi colocar um ponto final no meu noivado. A gente vai conversar, tenho um carinho, uma admiração, um amor pela pessoa, por tudo que a gente viveu e que a gente construiu junto, mas relacionado à relacionamento não faz mais sentido para mim”, finalizou o baiano. Assista ao vídeo abaixo: