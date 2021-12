Meu Bairro Melhor revitaliza comunidade Senhor do Bonfim em Penedo

Primeira etapa do programa lançado por Ronaldo Lopes é inaugurada

O programa Meu Bairro Melhor está revitalizando o bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola beneficiada com os serviços realizados com recursos próprios da Prefeitura de Penedo.

Os investimentos planejados para melhorar a qualidade de vida da localidade conhecida como Oiteiro recuperou a praça, espaço de convívio e de lazer que teve seus monumentos restaurados e ganhou equipamentos exercícios físicos, parque infantil, mesas, bancos, além de nova jardinagem e um ponto para entrega voluntária de material reciclável.

O principal acesso ao bairro, a partir da Rodovia Mário Freire Leahy, ganhou calçadas, meio-fio, linha d’água e mudas de árvores, ipês de diferentes cores que darão um novo charme ao passeio público construído para que os pedestres caminhem com segurança, sem precisar utilizar a pista, como era antes das obras do Meu Bairro Melhor.

As calçadas têm ainda piso tátil direcional para orientar pessoas com deficiência visual e também dispõem de rampa de acesso para cadeirantes. As obras da Prefeitura de Penedo são executadas pelas Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente, conforme os projetos elaborados pela pasta de Ações Estratégicas Governamentais.

“Nós não paramos por aqui. Estamos trabalhando na recuperação do mirante e da quadra e já colocamos lâmpadas de LED em toda a extensão dessa avenida principal do Oiteiro”, frisou o Prefeito Ronaldo Lopes em seu discurso, durante a inauguração realizada no início da noite desta quinta-feira, 09.

O gestor penedense agradeceu o empenho de todos os setores do município no desenvolvimento do Meu Bairro Melhor, pedindo a colaboração dos moradores para conservar os benefícios e informando mais uma boa notícia: a construção de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no terreno da Escola Estadual Leônidas Souza, unidade desativada há décadas e demolida no início dos serviços.

Outra melhoria para moradores do Oiteiro é a creche do Programa CRIA que está sendo construída no aterro da lagoa, obra do Governo de Alagoas que também atenderá outras comunidades, mais uma ação do governador Renan Filho em Penedo.

Ronaldo Lopes afirmou que o programa será estendido a praticamente todos os bairros de Penedo, elogiando a atuação da Câmara de Vereadores, parceira dos projetos que estão fazendo o município se desenvolver cada vez mais, com planejamento e trabalho.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte