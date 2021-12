Meu chefe não aceita “não” como resposta, o que fazer?

Meu chefe não aceita “não” como resposta, o que posso fazer?

Essa pergunta faz parte do seu cotidiano? Saiba que você não está sozinho. Infelizmente, ainda estamos diante de muitos chefes inaptos e que não possuem espírito de liderança. Isso faz que situações autoritárias entrem em cena.

Por isso, resolvemos trazer algumas sugestões que podem lhe ajudar a lidar com esse comportamento do seu chefe. Vamos lá!

Meu chefe não aceita “não” como resposta! O que posso fazer?

“Meu chefe não aceita “não” como resposta, não sei mais o que fazer!” A gente entende você. Não é tão simples negar algo ao chefe, e pior ainda quando ele simplesmente não aceita.

Porém, imaginamos que o seu “não” tenha um porquê bem definido. Caso contrário, você não diria “não” de graça, certo? Portanto, você não deve se sentir culpado por negar alguma coisa. Nós precisamos aprender que um “não” não pode ser visto como grosseria. Pelo contrário!

Negar algo é demonstrar que você controla a sua rotina, suas tarefas e respeita as expectativas alheias. Afinal, se apenas aceitássemos tudo, poderíamos não dar conta de arcar com todas as promessas, concorda?

Esclarecido esses pontos, vamos agora às nossas dicas de hoje:

1. Saiba argumentar o seu “não”

É importante que você tenha bons argumentos para o seu “não”. Isto é, não negue sem nem ao menos dar uma justificativa.

Por exemplo, se o seu chefe necessita de um trabalho específico, mas você tem outras prioridades com prazos mais curtos, você terá isso como argumento. Fale que você não pode por estar ocupado com outras prioridades mais importantes, que precisam ser terminadas o quanto antes.

Portanto, pense primeiro no que pode fortalecer o seu “não”, a fim de ter uma base sólida para a sua decisão.

2. Seja assertivo na hora de negar algo

Seja assertivo quando você for dizer “não”. Isso significa que você deve manter a calma e não se deixar abalar pelo comportamento inadequado do seu líder. Mas sim, deve manter-se dentro da sua decisão, de maneira tranquila, serena e assertiva.

Assim, ele poderá perceber que você está certo na sua colocação, e que também está tranquilo pois sabe que é a melhor decisão para si.

3. Escute atentamente o seu chefe

Escute ativamente o seu chefe. É bem provável que ele tenha muitas coisas para dizer e reclamar. Apenas ouça. Mostre que está interessado no que ele tem a dizer e lembre-se, ainda, de que você tem os seus argumentos e porquês.

Isso quer dizer que sele vier com “desculpas” para você aceitar a situação, você traz à tona as justificativas do “não”, novamente. Quantas vezes forem necessárias.

4. Não confronte ou demonstre “raiva” e “insatisfação”

Demonstrar raiva ou insatisfação não vai ajudar em nada. Brigar, muito menos. Portanto, considere sempre manter a compostura. Se você perdê-la, poderá também perder a razão e no fim do dia estará apenas reclamando e dizendo “Meu chefe não aceita “não” como resposta”.

Sendo assim, respire fundo, ouça, argumente e seja assertivo. Mas não seja mal-educado ou grosseiro.