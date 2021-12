‘Meu crime é a cor da minha pele’, diz Samuel após ser condenado à prisão

O pior aconteceu! Samuel (Michel Gomes) foi condenado à prisão perpétua, acusado de matar o próprio pai. No capítulo desta quarta-feira (29), de ‘Nos Tempos do Imperador’, a sentença do julgamento vai revoltar a todos presentes no tribunal, menos, é claro, Tonico Rocha (Alexandre Nero), que ficará eufórico e comemorará muito. Enquanto isso, Pilar (Gabriela Medvedovski) e Samuel vão chorar desoladamente.