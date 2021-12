Recém-eliminada de ‘A Fazenda 13’, Mileide Mihaile falou sobre a relação afetiva entre Sthe Matos e Dynho Alves. Segundo a ex-peoa, os dois tem um “comportamento de casal”. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com a publicação do jornalista, a ex-esposa de Wesley Safadão contou na gravação do ‘Hora do Faro’ que a aproximação entre eles gerou estranheza para demais peões do reality show rural.