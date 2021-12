Mileide Mihaile agradece apoio da mãe de Wesley Safadão: ‘O que importa é a intenção’

Após sua eliminação de “A Fazenda 13”, Mileide Mihaile passou por uma sabatina no programa “Hora do Faro”. Entre as diversas perguntas feitas por diferentes personalidades, a influenciadora respondeu sobre a torcida de Dona Bil, mãe de Wesley Safadão, com quem já teve atritos no passado.

“(Queria) agradecer o carinho, dizer que tá tudo bem, tá tudo em paz, que eu tô feliz. Agradecer pela gentileza dela ter levantado mutirões, mas que valeu, o que importa é a intenção”, disse a ex-peoa.

Logo após, Leo Dias perguntou se ela esperava a torcida de Wesley Safadão e influencer respondeu na lata. “Não, não esperava. Eu sempre soube que eles ficariam bem neutros com a minha decisão (de ir para A Fazenda)”, revelou.