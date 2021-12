Mileide Mihaile é eliminada de ‘A Fazenda 13’; veja vídeo

Mileide Mihaile foi eliminada de “A Fazenda 13” na noite da última quinta-feira (9). A peoa disputou a preferência do público com Aline Mineiro e Solange Gomes, mas não conseguiu votos suficientes para continuar no jogo.

A influenciadora recebeu 32,38% dos votos para permanecer no reality rural. A ex-panicat ficou com 35,14%, enquanto a modelo conseguiu a vice-liderança com 32,48%.

Vale lembrar que Mileide só esteve na roça da semana por causa de Dynho Alves, que usou o poder da chama e trocou a peoa de lugar com Bil Araújo, que estava originalmente na berlinda.

Veja o momento da eliminação: