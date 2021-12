milhões que possuem direito deverão ficar de fora

O Governo Federal deverá começar dentro de mais alguns dias os primeiros pagamentos do seu novo Auxílio Gás. O programa deverá atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão com dificuldades para comprar o botijão de 13 kg. Estima-se que cerca de 5 milhões recebam esse benefício.

Esse número imposto pelo Governo Federal e confirmado pelo Ministério da Cidadania está dando o que falar. É que pelo que se sabe ele não é suficiente para atender a todos os brasileiros que possuem o direito de receber o benefício em questão. Então dá para dizer que muita gente que precisa vai ficar de fora.

De acordo com o autor do projeto na Câmara dos Deputados, o Auxílio gás deve atender todas as pessoas que estão no Cadúnico e que recebam até meio salário mínimo de maneira per capita. Se fizermos uma peneira, nós estamos falando de cerca de 24 milhões de cidadãos com direito de receber esse dinheiro.

A questão é que o Governo não tem orçamento para todo mundo. De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos de dezembro irão ser feitos com um caixa de R$ 300 milhões. Então não dá para pagar o benefício para 24 milhões de pessoas. Pelo menos não neste primeiro momento.

Por causa disso, o Governo decidiu inserir novas regras de seleção no projeto. A ideia é criar critérios de desempate para decidir quem dentro das famílias que obedecem essa regra vai poder receber o benefício. Em resumo: do universo de 24 milhões de famílias, eles irão escolher cerca de 5 milhões.



Cadúnico segue valendo?

Sim, o Cadúnico segue valendo normalmente. Mesmo com as mudanças no processo de seleção, vale sempre lembrar que essa lista vai seguir sendo imprescindível. Não vai dar para receber o Auxílio gás sem estar com a conta ativa por lá.

A questão é que agora uma parcela menor dos cidadãos que possuem Cadúnico irão receber o Auxílio Gás. De acordo com o Governo Federal, essas regras deverão durar, pelo menos, até o segundo pagamento.

E vale lembrar que o Palácio do Planalto vai fazer repasses bimestrais. Então essas regras irão seguir até, pelo menos, o próximo mês de fevereiro. Qualquer mudança neste sentido só vai acontecer a partir de abril de 2022;

Auxílio gás

Para quem ainda não sabe, o objetivo do Auxílio gás é pagar pelo menos a metade do valor do preço médio de um botijão de gás de 13kg no Brasil. E isso, como dito, deve acontecer sempre de dois em dois meses.

Então se, por exemplo, o preço médio de um botijão de gás for de R$ 100, então o Governo vai ter que repassar para os usuários o valor de R$ 50. Eles podem até decidir pagar mais, mas nunca menos do que isso.

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o primeiro pagamento do Auxílio gás deve ser de por volta de R$ 52. A tendência é de que esse patamar suba a partir do próximo ano. Mas não para algo muito maior do que isso.