Mineração JUNDU abre vagas de emprego; veja cargos

A Mineração JUNDU, umas das maiores e mais conceituadas empresas do ramo de mineração de minerais não metálicos, está ofertando novas vagas de emprego para trabalhar em Minas Gerais, São Paulo e outros municípios. Confira, abaixo, a lista de cargos ofertados para se candidatar e todas as informações necessárias para realizar sua inscrição.

Mineração Jundu está disponibilizando novas vagas de emprego

A Jundu está atuando no mercado de mineração há mais de 50 anos, fornecendo minerais não metálicos para uma boa parcela de segmentos esportivos e industriais. Segue, abaixo, a lista de funções e as qualificações mínimas para fazer parte da equipe Jundu:

Analista em Gestão e Controladoria;

Mecânico Máquinas Pesadas;

Operador de Equipamento Móveis;

Eletromecânico;

Mecânicos de Manutenção;

Estágio de Férias;



Os profissionais que queiram preencher as vagas para integrar o grupo de funcionários da Jundu, deverão atender alguns requisitos, como escolaridade média completa, disponibilidade de horário para exercer o cargo em escala, experiência na área da atuação pretendida, e para alguns cargos, níveis de formação superior ou técnico.

O programa de Estágio 2022 é voltado para estudantes das áreas de exatas ou humanas com formação prevista para 2022.

A Mineração Jundu também oferece alguns benefícios, tais como vale alimentação, seguro de vida, plano médico, plano odontológico, participação nos lucros, cesta básica, programa de treinamentos e muitos outros.

Como realizar sua inscrição

Para os profissionais que desejam realizar sua candidatura e fazer parte do grupo de colaboradores Mineração Jundu, as inscrições serão realizadas através do link de participação.

