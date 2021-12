Minerva Foods abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Minerva Foods, uma das principais empresas do setor de carnes in natura, está ofertando novas chances de emprego para atuar em todo o Brasil. Confira abaixo, alguns cargos disponíveis, além dos benefícios oferecidos pela empresa e as qualificações mínimas para preencher as vagas.

Minerva foods está com novas vagas de emprego

A Minerva Foods, empresa referência em toda América do Sul na comercialização e na produção de carnes in natura e derivados, está oferecendo vagas de emprego nas mais diversas regiões do Brasil.

Segue abaixo a listagem completa das vagas disponíveis para ocupação:

Assistente service Desk;

Analista de engenharia de dados PI;

Analista de recursos humanos Sr;

Supervisor de Csc;

Líder de abate;

Analista Pcm Junior;

Vendedor;

Operador de refrigeração;

Líder de produção;

Analista de transformação digital;

Gerente de produção biodiesel;

Inspetor de rota;

Técnico de segurança do trabalho;

Dentre as vagas disponíveis, algumas vagas possuem modalidade de trabalho híbrido ou 100% home-office.

Para os novos colaboradores, a empresa oferece uma série de vantagens, tais como seguro de vida, vale transporte, vale alimentação, participação de lucros, consignando, assistência médica e odontológica, entre outros a depender do cargo.

A Minerva Foods exige dos candidatos interessados em uma das vagas, uma série de qualificações mínimas como escolaridade média completa, disponibilidade de trabalhar em horários flexíveis além de experiência na função pretendida.

Como se inscrever as vagas

Quer ingressar na empresa Minerva Foods e fazer parte da equipe de colaboradores? Para os profissionais que queiram realizar sua candidatura, basta acessar o link de inscrição.

