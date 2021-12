Mirella revela conversa com Dynho sobre divórcio: ‘Consciência tranquila’

MC Mirella resolveu conversar com Dynho Alves após a saída do dançarino de “A Fazenda 13”. Através dos stories de seu perfil do Instagram, a funkeira que entrou com um pedido de divórcio, contou detalhes sobre o papo.

“Não sei como vocês terminam um relacionamento, mas eu termino o meu conversando, estou mais tranquila porque estou com a consciência tranquila e que a pessoa está ciente”, disse a ex-peoa.

Dynho Alves também falou sobre a conversa com Mirella em entrevista para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles. “Consegui falar com ela, sim. Ela me respondeu aqui, mandou umas mensagens aqui para mim. A gente está conversando, vamos ver no que vai dar. Tudo no tempo de Deus agora”, falou.

“Ela precisa de um tempo para ela pensar nas coisas, ter o momento dela, porque realmente essas coisas que aconteceram estão bem difíceis. Mas graças a Deus ela me respondeu aqui e já está mais tranquila”, completou