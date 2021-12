Mirella volta a falar sobre Dynho e Sthe Matos: ‘Uma hora a verdade aparece’

Mirella usou as redes sociais para falar mais uma vez sobre a relação amigável entre Dynho Alves e Sthe Matos em “A Fazenda 13”. A funkeira confessou que estava acompanhando os últimos acontecidos no reality e desabafou com seus seguidores.

“Gente eu vi, eu vi tudo. Vídeo da piscina, vídeo de não sei o que lá. Eu vi tudo e mais um pouco”, iniciou a cantora, que divulgou recentemente o pedido de divórcio de Dynho Alves.

“Vida que segue, eu já tô seguindo a minha vida, já tô divorciada, porque eu já sabia o que tinha acontecido, o que tinha rolado. Por que? Porque eu já estive lá dentro, eu sei que dá pra fazer coisa debaixo do cobertor, eu vi, eu sei os trejeitos e jeitos da pessoa com quem eu estava, então eu sei o que ele faria e o que ele deixaria de fazer”, completou.

“Eu vi com os meus próprios olhos e todo mundo tava falando que eu era louca, que eu estava vendo coisa onde não tem. Graças a Deus o tempo é a resposta pra absolutamente tudo e uma hora a verdade aparece”, continuou.

“Muito me surpreende porque eu conversava com a outra envolvida, trocava ideia com ela no direct – não era aquela coisa melhores amigas, mas já conversei. Então não dá pra entender se a pessoa já foi com intenção ou se realmente se apaixonou… Não vou julgar nem um nem outro, pra mim os dois estão errados”, revelou.

Por fim, a ex-A Fazenda revelou que quer distância do dançarino. “Eu só não quero que ele chegue perto de mim, não quero proximidade, não quero nada, quero ele na dele, quero que ele seja feliz, que ele conquiste as coisas dele e é isso: que fique longe de mim”, finalizou.