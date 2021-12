MOBA 2022: UFPA divulga processo seletivo para vagas ociosas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o período de inscrição do Processo Seletivo de Mobilidade Acadêmica (MOBA) 2022. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas do dia 21 de dezembro ao dia 4 de janeiro.

A seleção visa o preenchimento de vagas ociosas em cursos de graduação ministrados presencialmente nas unidades da UFPA. Segundo a universidade, a oferta total de vagas é de 1.267. Do total das vagas, 658 são para a Mobilidade Interna e 609 para a Externa. As vagas estão distribuídas por 171 cursos de graduação.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site da UFPA. Conforme o edital, a universidade vai cobrar uma taxa de inscrição no valor de R$120,00 e data limite para o pagamento é 11 de janeiro. Os estudantes de baixa renda poderão solicitar o benefício da isenção entre 21 e 29 de dezembro. De acordo com o cronograma, a universidade dará as respostas em 3 de janeiro.

Provas e resultados

As provas do MOBA 2022 serão aplicadas no dia 23 de janeiro. Segundo o edital, as provas serão compostas por 40 questões questões objetivas sobre assuntos gerais e específicos, de acordo com a área do candidato.

Você Pode Gostar Também:

Conforme o edital, a aplicação será nas seguintes cidades: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí.

A universidade ainda não divulgou a data de publicação do resultado. No entanto, a divulgação deve ser feita em fevereiro. O objetivo é de que os candidatos se habilitem para o vínculo institucional para o primeiro semestre letivo de 2022, cujo início está previsto para março de 2022.

Veja mais informações sobre o processo seletivo no site da UFPA.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep aplica as provas da 2ª etapa do Revalida 2021 neste fim de semana.