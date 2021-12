Moda Parisiense? Confira principais looks da 2ª temporada de Emily Em Paris

Nesta quarta-feira (22), chegou na Netflix a segunda temporada da série Emily em Paris, queridinha daqueles que amam seriados leves, divertidos e com muitas referências pop. Se teve algo que foi muito comentado pelos internautas e, principalmente, pelas fashionistas, desde que a primeira temporada foi lançada, foram os looks apresentados pelo elenco na trama.

Com os figurinos assinados pela Patricia Field, que também assinou o estilo de grandes produções de moda como “Sex and the City” e “O Diabo Veste Prada”, as expectativas eram altas e dividiu – e segue dividindo – opiniões.