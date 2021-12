Modelos de sandália e rasteirinha que vão bombar no verão

Com a chegada do calor do verão nada melhor do que um sandália bem fresquinha, seja para curtir os dias de sol ou até para compor um look, o segredo dessa estação serão as cores vivas e vibrantes. Com aposta no verde, azul e laranja os tons neons podem voltar. Separamos os modelos de sandálias e rasteirinhas estilosas para te inspirar na hora de montar sua combinação.

Sabe aquela tradicional sandália de dedo? A tiara acolchoada traz uma cara nova para a peça mais conhecida do verão. Com um toque mais despojado, confortável e cheio de personalidade, essa peça pode dar uma glow no seu look. FOTO: Reprodução/instagram

O modelo com tiras grossas, que traz uma ideia parecida a sandália acolchoada, está em alta. Com a versatilidade de montar vários looks, de vestidinhos a calça jeans a sandália é mega fácil de combinar. Outro detalhe é que a peça garante uma silhueta moderna e com estilo, além de dar aquele toque de personalidade na combinação.

FOTO: Reprodução/instagram

A sandália que foi moda nos anos 90 está de volta nesse verão. Com diferentes modelos e versões, a chamada “birken” vai bombar, com tiras e cores simples para combinação. Nossa dica é apostar em cores neutras caso queira levar a peça para as próximas estações, inclusive pode se tornar uma sandália coringa para combinar com meias diferentes no inverno.

Trazendo mais uma vez sandálias que já foram tendência, os tamancos seguem uma estética dos anos 2000 com as cores que vão dominar o verão. As fashionistas já tem apostado na peça, principalmente com looks estilo “princesa Diana”, que combinam a bermuda de ciclista com o moletom.