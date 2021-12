Momento fofura! Lore Improta posa com Léo Santana e Liz e se declara: ‘Minha riqueza’

Lore Improta compartilhou algumas fotos em família com seus seguidores na última terça-feira (7). Nas imagens, a dançarina aparece em um momento fofura com Léo Santana e Liz, filha do casal.

O ensaio foi feito quando a bebê tinha quinze dias de vida. “Como eu sou abençoada Deus. Gratidão por tudo! Minha família, minha riqueza”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Claro que o papai do ano não deixou de babar nos cliques. “Ahhhh eu vejo essas fotos e meu olho enche d’água, passa um filme na cabeça. Gratidão Deus por me conceder essa benção de família”, comentou o cantor.

Veja a publicação: