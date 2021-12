Mongeral Aegon abre vagas de emprego; veja funções

A Mongeral Aegon, uma das maiores multinacionais do mundo no setor de seguros, está oferecendo novas vagas de emprego para atuação em diversas localidades do Brasil. Confira, abaixo, as oportunidades disponíveis, os benefícios oferecidos pela empresa e os requisitos mínimos para se candidatar!

Mongeral Aegon contratando novos profissionais

A Mongeral Aegon é uma multinacional do grupo Argon, especialista em investimentos financeiros, previdência privada e seguros de vida, com quase 200 anos de atuação e já espalhada por mais de 20 países.

Confira os cargos disponíveis para ocupação:

Assistente de relacionamento;

Gerente de backoffice;

Analista de informação pleno;

Jovem aprendiz;

Assistente administrativo;

Agente de receitas (cobrança);

Assistente de previdência;

Analista de operações Junior;

Analista de previdência complementar Junior;

Analista de operações de previdência;

Supervisão de relacionamento.

Todas as vagas citadas acima estão disponíveis para profissionais com deficiência física, mas algumas são exclusivamente voltadas aos PCDs.

Os profissionais interessados em se candidatar, devem cumprir algumas qualificações mínimas exigidas pela empresa, tais como escolaridade média completa, experiência anterior na função que possui pretensão, disponibilidades de horário, entre outros.

Como se inscrever

Os profissionais que têm interesse em participar do processo seletivo da empresa Mongeral Aegon, deverão concluir sua inscrição acessando o link de participação.

A empresa ainda vai disponibilizar aos novos contratos, uma série de vantagens, como programa de treinamentos, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, previdência social, assistência médica e odontológica, auxílio creche, cesta de natal, entre outros a depender do cargo ocupado.

