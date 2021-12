Morre Jairo Lourenço, o Luciano da novela ‘Vale Tudo’

O ator Jairo Lourenço morreu no Paraná, aos 60 anos. Ele ficou conhecido ao interpretar o personagem Luciano, melhor amigo de Ivan (Antonio Fagundes), na novela “Vale tudo”, exibida em 1988 e que virou um clássico da televisão brasileira.

Jairo morreu na última segunda-feira, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele vivia na cidade de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Jairo Lourenço chegou a fazer parte do elenco de outras novelas, como “O Dono do Mundo”, repetindo a parceria com Antonio Fagundes, e “Força de um desejo”.