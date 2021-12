Morre no hospital jovem baleado por PM durante confusão em bar

Morreu neste sábado (25) o jovem baleado por um policial durante uma confusão em um bar na madrugada de ontem, na cidade de União dos Palmares, zona da mata do Estado. A vítima foi identificada como José Wagner Severino, de 23 anos, que foi submetido a procedimento no Hospital Regional da Mata, mas não resistiu…

Morreu neste sábado (25) o jovem baleado por um policial durante uma confusão em um bar na madrugada de ontem, na cidade de União dos Palmares, zona da mata do Estado. A vítima foi identificada como José Wagner Severino, de 23 anos, que foi submetido a procedimento no Hospital Regional da Mata, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Quatro pessoas ficaram feridas na mesma confusão, que teria se iniciado com uma crise de ciúmes de Wagner pela namorada com o policial. Ainda na versão inicial, o atirador ainda tentou fechar a conta para deixar o bar, mas teria sido provocado pela vítima. RELEMBRE O CASO.

O policial sacou a arma e fez vários disparos, ferindo, além de Wagner, uma jovem, um músico e o próprio policial, durante a luta corporal. O agente de segurança ainda não foi identificado oficialmente.

O guitarrista baleado no rosto de raspão foi atendido no HRM, mas foi liberado ainda no início da manhã. A jovem que foi baleada no pescoço foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada.