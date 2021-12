Mosaic Fertilizantes abre vagas de emprego; veja funções

A Mosaic Fertilizantes é considerada uma das maiores empresas globais em produção de potássio e fosfatados combinados. No Brasil atua nas áreas de produção, mineração, distribuição, comercialização de fertilizantes e importação.

Pensando em expandir suas áreas, a empresa criou o programa “Cultivando Conhecimentos”, onde busca profissionais experientes em certas áreas do mercado. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e requisitos para participar do programa!

Mosaic Fertilizantes está em busca de novos colaboradores

O programa “Cultivando Conhecimentos” tem como objetivo selecionar candidatos já experientes e fortalecer ainda mais os seus talentos dentro da empresa.



A Mosaic Fertilizantes valoriza a diversidade, oferecendo oportunidades iguais para todos os candidatos que queiram participar, independentemente da cor, raça, gênero, religião, etnia, deficiências, sexo ou orientação sexual. Todos são bem vindos.

Confira os requisitos necessários para participar do programa:

Rápido aprendizado;

Criatividade;

Ambiguidade e Mudança;

Diversidade;

Mínimo dois anos de dois anos de formação e experiência na área de interesse;

Inglês Intermediário/Avançado (varia conforme o cargo pretendido).

Dentre as vagas disponíveis para realizar sua inscrição, estão:

Analista do Mercado Master;

Engenheiro de Minas Jr;

Engenheiro de Operações;

Analista de CRM;

Especialista em Desempenho Comercial;

Comprador Sr.

As atribuições e qualificações variam conforme o cargo, sendo necessário que o candidato leia atentamente a todas as informações contidas no link de participação antes de realizar sua inscrição.

Como realizar sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Mosaic Fertilizantes? Aos candidatos que tenham interesse em participar do programa, deverão realizar sua inscrição até o dia 14 de Janeiro de 2022, através do Link de Participação.

