Motocicleta é levada de estacionamento de shopping de Maceió

Uma motocicleta foi furtada, nessa sexta-feira (10), no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Ninguém foi preso.

De acordo com informações divulgadas através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu no estacionamento de um shopping center da região.

A PM relatou que o dono do veículo Honda CG 150 Fan, de placa NMH 4342, de cor preta informou que havia estacionado a motocicleta e, quando retornou, havia desaparecido.

Uma guarnição realizou rondas pela região, mas o veículo não foi localizado.