Motociclista morre após colidir de frente com micro-ônibus em Pilar

Uma colisão entre uma motocicleta e um micro-ônibus deixou um homem morto e outro ferido na tarde desta sexta, 17, no município de Pilar, região metrolitana de Maceió.

Segundo informações preliminares, os dois veículos teriam colidido frontalmente em uma ladeira que liga a cidade à rodovia BR-316. Os motociclistas teriam invadido a contramão.

A vítima que morreu foi identificada como Antônio Francisco Pereira Filho e morreu na hora. Já Ademir Gomes Soares, de 44 anos, foi socorrido em estado grave por uma ambulância do município até o HGE, na Capital alagoana. Ele está no setor de trauma do hospital e seu estado de saúde é considerado estável.

O condutor do micro-ônibus fugiu do local, mas informou que se apresentará na segunda-feira na delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o delegado Sidney Tenório deve conduzir as invetigações do sinistro.