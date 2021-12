Motociclista tem perna e pés decepados após acidente fatal na AL 220

Uma pessoa morreu e teve a perna e os pés decepados durante um grave acidente ocorrido na noite desse domingo (12) em um trecho da rodovia AL 220, próximo ao Instituto Teodora Albuquerque (ITA) no município de Arapiraca, agreste alagoano. De acordo com as informações, dois veículos, sendo uma motocicleta e um veículo de passeio…

Uma pessoa morreu e teve a perna e os pés decepados durante um grave acidente ocorrido na noite desse domingo (12) em um trecho da rodovia AL 220, próximo ao Instituto Teodora Albuquerque (ITA) no município de Arapiraca, agreste alagoano.

De acordo com as informações, dois veículos, sendo uma motocicleta e um veículo de passeio seguiam na pista em sentido contrário quando, durante uma suposta tentativa de ultrapassagem, os véiculos colidiram frontalmente. Com o impacto, o carro perdeu o controle e colidiu na mureta que divide as pistas enquanto a motocicleta incendiou.

Reprodução

O condutor da moto, identificado como Erivaldo Antônio Filho, não resistiu aos ferimentos e morreu antes que pudesse receber socorro médico. Os ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram ser socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA).