Motorista de ônibus escolar é indiciado por morte de estudante em Joaquim Gomes

O delegado Rubens Cerqueira, titular do 110º Distrito Policial indiciou, por homicídio culposo, o motorista do ônibus escolar que atropelou o estudante Mislan Odilon Lima dos Santos, de 15 anos, na cidade de Joaquim Gomes, no dia 25 de novembro. A decisão foi tomada depois do resultado da perícia realizada no veículo que comprovou um…

Reprodução

O delegado Rubens Cerqueira, titular do 110º Distrito Policial indiciou, por homicídio culposo, o motorista do ônibus escolar que atropelou o estudante Mislan Odilon Lima dos Santos, de 15 anos, na cidade de Joaquim Gomes, no dia 25 de novembro.

A decisão foi tomada depois do resultado da perícia realizada no veículo que comprovou um defeito na porta. O delegado destacou que inicialmente o motorista procurou a Polícia Civil e disse que havia informado sobre o defeito à secretaria de Educação de Joaquim Gomes. No entanto, em depoimento ele negou que tivesse avisado. Diante do depoimento controverso, ele foi indiciado e o inquérito deve ser concluído e remetido à Justiça.

O acidente aconteceu por volta das 12h30 daquela quinta-feira, no bairro Antônio Celestino Lins. O estudante estava encostado na porta do ônibus por causa da lotação no veículo. A porta se abriu no percurso, Mislan caiu do ônibus e foi atropelado por ele. Não resistiu e morreu no local.

Luzamir Carneiro/jgnoticias

A morte do estudante causou grande comoção na cidade e na comunidade escolar. O Ministério Público pediu criteriosa investigação do fato e também pediu informações ao município sobre a qualidade do transporte escolar ofertado aos estudantes da cidade.