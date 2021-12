Um motorista capotou o carro na manhã desta sexta-feira (17) no Largo de Roma, na Cidade Baixa. O acidente por volta das 5h, próximo à entrada da Avenida Dendezeiros, no Bonfim.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor estava sozinho no momento do capotamento e teve ferimentos leves.