MovilePay tem mais de 130 empregos; veja cargos

A MovilePay trata-se de uma fintech do grupo Movile, criada com o objetivo de promover soluções, meios de pagamento e carteira para os clientes da B2C.

Com a expansão do grupo, a empresa está disponibilizando mais de 130 vagas com contratações até o final do ano de 2021. São diversas as áreas de atuação e os cargos serão exercidos de forma totalmente remota. Confira, a seguir, as áreas disponíveis e como realizar sua inscrição!

MovilePlay está em busca de novos colaboradores

A MovilePlay faz parte do grupo Movile, que está em constante crescimento e oferece aos seus clientes serviços da mais alta tecnologia, como: pagamentos via QR Code, carteira digital, empréstimos e maquininhas de cartão de crédito e débito.



A fintech tem como principal objetivo conectar pessoas e a tecnologia em ambientes diversos, incentivando a equipe de colaboradores a pensar em novas soluções do setor financeiro de forma inovadora.

MovilePlay incentiva a diversidade, portanto, todas as vagas estão disponíveis para candidatos que independem da religião, raça, etnia, opção sexual, gênero, deficiência e cor. Todos são bem-vindos para fazer parte da equipe de colaboradores.

Dentre as áreas disponíveis, as principais são para Tech, Banking e Crédito. Os cargos são para profissionais de níveis sênior e especialistas em Product Manager, Product Owner, Desenvolvedores, Cientista de Dados, entre outras.

Como realizar sua inscrição

Para conferir todas as vagas disponíveis pela empresa MovilePlay e mais informações de como realizar sua candidatura, é necessário que o profissional acesse o Link de Inscrição e confira todos os requisitos e atribuições antes de efetuar seu cadastro.

